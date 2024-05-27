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Общество

Санитарные дни пройдут в Псковском музее-заповеднике в конце мая

Санитарные дни пройдут в Псковском музее-заповеднике 28, 29 и 30 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Санитарные дни пройдут в Псковском музее-заповеднике в конце мая. Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Так, во вторник, 28 мая, санитарный день проводится в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря, в главном здании Псковского музея-заповедника, в картинной галерее, в Поганкиных палатах, в музеях-квартирах Ю. П. Спегальского и В. И. Ленина, в Музее истории города Печоры, в музеях-усадьбах Н. А. Римского-Корсакова, М. П. Мусоргского, С. В. Ковалевской.

В среду, 29 мая, закрыты для посещения Двор Постникова и Палаты у Сокольей башни (Дом ксендза).

В четверг, 30 мая, санитарный день объявлен в музейном комплексе «Варлаамовский угол» (Высокая и Варлаамовская башни).

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