Санитарные дни пройдут в Псковском музее-заповеднике в конце мая
Санитарные дни пройдут в Псковском музее-заповеднике 28, 29 и 30 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.
Так, во вторник, 28 мая, санитарный день проводится в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря, в главном здании Псковского музея-заповедника, в картинной галерее, в Поганкиных палатах, в музеях-квартирах Ю. П. Спегальского и В. И. Ленина, в Музее истории города Печоры, в музеях-усадьбах Н. А. Римского-Корсакова, М. П. Мусоргского, С. В. Ковалевской.
В среду, 29 мая, закрыты для посещения Двор Постникова и Палаты у Сокольей башни (Дом ксендза).
В четверг, 30 мая, санитарный день объявлен в музейном комплексе «Варлаамовский угол» (Высокая и Варлаамовская башни).
Рак на ранней стадии выявили у почти 400 жителей Псковской области в ходе диспансеризации
Торжественное закрытие выездной школы реставрации «Наследники мастеров» прошло в Печорах
Псковичей приглашают поучаствовать в конкурсе «КиноСТАРТ» в рамках кинофестиваля «Западные ворота»