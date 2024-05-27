Псковский профсоюз передал АНО «Дружина» минеральную воду в качестве благотворительной помощи
Товарищеский матч по футболу команды «Дружина» посетил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. В качестве благотворительной помощи членам отряда содействия обороне и безопасности АНО «Дружина» лидер профдвижения региона передал минеральную воду «Хиловская», сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.
«Дружинники уже почти год выполняют важные функции обеспечения безопасности псковичей, круглосуточно дежурят на территории Пскова и районов области. Сейчас, когда погода достигает температурных максимумов, псковские профсоюзы решили передать для них лечебную минеральную воду «Хиловская», – подчеркнул готовность поддерживать соратников Игорь Иванов, отметив, что в Псковском городском филиале «Дружины» состоят в том числе и члены отраслевых профсоюзов.
Напомним, что сегодня на стадионе «Машиностроитель» в Пскове прошёл турнир по футболу между командами Псковской епархии, центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин» и отряда содействия обороне и безопасности «Дружина».
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