Псковский профсоюз передал АНО «Дружина» минеральную воду в качестве благотворительной помощи

19:07, 27 мая 2024, ПАИ

Товарищеский матч по футболу команды «Дружина» посетил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. В качестве благотворительной помощи членам отряда содействия обороне и безопасности АНО «Дружина» лидер профдвижения региона передал минеральную воду «Хиловская», сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Дружинники уже почти год выполняют важные функции обеспечения безопасности псковичей, круглосуточно дежурят на территории Пскова и районов области. Сейчас, когда погода достигает температурных максимумов, псковские профсоюзы решили передать для них лечебную минеральную воду «Хиловская», – подчеркнул готовность поддерживать соратников Игорь Иванов, отметив, что в Псковском городском филиале «Дружины» состоят в том числе и члены отраслевых профсоюзов.

Напомним, что сегодня на стадионе «Машиностроитель» в Пскове прошёл турнир по футболу между командами Псковской епархии, центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин» и отряда содействия обороне и безопасности «Дружина».