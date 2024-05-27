Гдовичи приняли участие в региональной акции «Цветы жизни»

19:57, 27 мая 2024, ПАИ

Команда Детсовета Гдовского района приняла участие в региональной акции «Цветы жизни», поддержанной уполномоченным по правам ребёнка в Псковской области Наталией Соколовой. Об этом пишет районная газета «Гдовская заря».

Участники акции подготовили к посадке землю, где в дальнейшем разместятся растения. Часть школьников формировала ямки, другие присыпали корни цветов землёй и сразу же поливали их. Около 600 кустов сальвии планируется высадить на клумбах у районной администрации.

«Эта хорошая акция инициирована уполномоченным по правам ребёнка в Псковской области Наталией Викторовной Соколовой в преддверии праздника – Дня защиты детей, а мы с ребятами с радостью её поддержали», – отметил представитель районной команды Детсовета Александр Пухов.

Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого достаточно высадить цветы с детьми, внуками, племянниками, процесс запечатлеть на фотографии или видео, а затем выложить в социальные сети со специальной пометкой #цветыжизни60.