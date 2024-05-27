Рак на ранней стадии выявили у почти 400 жителей Псковской области в ходе диспансеризации

20:30, 27 мая 2024, ПАИ

В Псковской области за первые четыре месяца 54 тысячи людей прошли диспансеризацию и профилактические медосмотры. Об этом сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

«Почти у 52 % пациентов, которые прошли диспансеризацию, выявлены заболевания системы кровообращения или риск их развития. У 392 человек выявили рак на ранней стадии, что кратно увеличивает шансы победить эту страшную болезнь», – подчеркнули специалисты.

Диспансеризация стала доступной и бесплатной благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и постоянно расширяется. В этом году появилась диспансеризация репродуктивного здоровья, которая проводится для выявления у граждан признаков заболеваний или состояний, которые могут негативно повлиять на беременность и её течение, роды, послеродовой период.

Для прохождения репродуктивной диспансеризации необходимо обратиться в поликлинику, женскую консультацию по месту жительства.

При отсутствии в медицинской организации возможности проведения исследований методом полимеразной цепной реакции, спермограммы она организовывает забор и транспортировку биологического материала в соответствии с маршрутизацией.

Если в медицинской организации отсутствует возможность проведения необходимых манипуляций, лабораторных исследований, консультаций врачей-специалистов, то она организовывает их выполнение на договорной основе в других медорганизациях.