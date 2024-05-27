Необычную акцию для повышения читательского интереса провели в Новоржеве

21:53, 27 мая 2024, ПАИ

Акция «Либмоб: как пройти в библиотеку» прошла в Новоржеве сегодня, в Общероссийский день библиотек. Об этом пишет районная газета «Земля Новоржевская».

В рамках акции библиотекари Новоржевской районной библиотеки провели блиц-опрос жителей города и округа на тему дороги в библиотеку. Те жители, кто знал, как пройти в библиотеку, получали улыбающийся смайлик. А кто не знал – зарабатывал памятку с адресом библиотеки и контактной информацией.

Как отметили работники библиотеки, большинство жителей города уверенно объяснили дорогу к «книжкиному» дому и позитивно отозвались о весёлой игровой акции. Цель мероприятия – привлечение интереса читателей к книге и чтению и в то же время позиционирование библиотеки как культурного центра.