В Себеже пограничники провели боевой расчёт

22:27, 27 мая 2024, ПАИ

Боевой расчёт прошёл у памятника пограничникам всех поколений в Себеже сегодня, 27 мая, в преддверии Дня пограничника. Об этом пишет районная газета «Призыв».

На мероприятии присутствовали пограничники, служащие погранвойск в отставке, отряд юных друзей пограничников, общественность.

Открыли мероприятие барабанщицы и сотрудник Себежского районного культурного центра Роберт Маслов. С Днём пограничника присутствующих поздравили начальник отдела (комендант пограничной комендатуры) в Себеже пограничного управления ФСБ России Сергей Корольков и директор Себежского краеведческого музея Фёдор Черников.

Зрителям представили показательные выступления пограничников. Они продемонстрировали публике навыки задержания нарушителей границы, поиск с собакой запрещённых веществ, общий курс дрессировки. Был проведён боевой расчёт пенсионеров погранвойск. Они вместе с отрядом юных друзей пограничников прошли торжественным маршем.

После всех присутствующих пригласили попробовать армейскую кашу, приготовленной в полевой кухне. Пенсионерам погранвойск вручили памятные сувениры.