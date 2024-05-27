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Общество

Пушкиногорец запечатлел аистиное семейство на городище Воронич

Сотрудник Пушкинского заповедника Алексей Михайлов сделал фотографии пары аистов с недавно появившимися на свет аистятами. Об этом сообщается в группе «Пушкинский Заповедник» в соцсети «ВКонтакте».

Пушкиногорец запечатлел аистиное семейство на городище Воронич. Фото со страницы Алексея Михайлова в социальной сети «ВКонтакте»

Птицы поселились в этом году на территории городища Воронич, которое расположено недалеко от усадьбы Тригорское в Пушкиногорском районе.

«Аисты давно облюбовали псковские пушкинские места и, по воспоминаниям местных жителей, оставили наши края только однажды – во время Великой Отечественной войны, когда в Михайловских рощах оккупанты вырубили вековые сосны, на которых эти красивые птицы любят селиться. Сейчас аистов часто можно увидеть в Пушкинском заповеднике и в его окрестностях. Они вьют гнёзда высоко и обустраиваются основательно, используя при этом не только ветки, но и траву, сено и солому», – отметили специалисты музея.


О том, как в Михайловском в аистином гнезде однажды был обнаружен целый «архив», рассказал в своей книге «У лукоморья» первый послевоенный директор «Пушкинского уголка» Семён Степанович Гейченко: «Чего-чего в нём только не было: разное-разное тряпьё и… целый бумажный архив! Здесь были фрагменты газет «Известия», «Псковская правда», страница специального выпуска «Пушкинский праздник поэзии 1973 года», билет для входа в дом-музей, «Памятка для экскурсанта», обрывок любовного послания какого-то Алёши к какой-то Танечке».

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