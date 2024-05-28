Международный день защиты женского здоровья отмечается 28 мая
28 мая отмечается Международный день защиты женского здоровья, или Международный день действий по охране здоровья женщин, сообщает calend.ru. Решение об учреждении даты было принято на V Международном совещании по поводу женского здоровья, которое проходило в Коста-Рике в 1987 году.
Хотя в обществе под термином «женское здоровье» чаще всего подразумевается репродуктивное здоровье женщин, но все же это понятие намного шире и должно интерпретироваться, по мнению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), как «состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или недугов». Ведь женщины – не только матери, но еще и девочки, подростки, пожилые женщины. И каждая из них нуждается в защите здоровья – в каждом возрасте женщинам необходимо заботиться о профилактике различных заболеваний, беречь и укреплять организм.
По мнению специалистов, самыми распространенными проблемами женского здоровья являются: опухоли молочной железы, расстройство менструального цикла и репродуктивных функций, эндокринные заболевания, ожирение или дефицит веса, болезни органов пищеварения, инфекционные заболевания.
Но в первую очередь цель сегодняшней даты - обратить внимание на репродуктивное здоровье женщин, от которого в будущем будет зависеть здоровье ее детей. В последние годы специалисты отмечают ухудшение репродуктивного здоровья женщин разных возрастов, а также прогнозируют дальнейший рост числа бесплодных женщин. По данным ВОЗ, за последние 10 лет этот показатель уже увеличился почти вдвое, а число бесплодных пар во всем мире достигает 5%. Хотя часто бесплодие можно предотвратить при своевременном обращении к гинекологу и эндокринологу. Именно поэтому в Международный день защиты женского здоровья в первую очередь говорят о необходимости регулярных профилактических обследований у специалистов, чтобы своевременно выявить заболевания репродуктивной системы и гормональные нарушения.
Также важно сказать, что эта работа должна быть комплексной и поддерживаться на всех уровнях – от международного и государственного, когда на уровне каждой страны должны работать программы по доступности медицинской помощи и консультирования женщин, до индивидуального, чтобы каждая женщина с детства знала о необходимости поддержания своего здоровья и профилактики различных заболеваний.
Поэтому основная цель Дня – напомнить всей широкой общественности, что здоровье – одна из фундаментальных ценностей человечества, а здоровье женщины имеет огромное значение для будущего любой нации.
Причем врачи не только рекомендуют регулярно посещать специалистов, но и напоминают, что для укрепления здоровья представительницам женского пола важно соблюдать несколько основных правил:
- вести здоровый образ жизни и заниматься физическими упражнениями,
- позаботиться о сбалансированном питании, избегая изнуряющих диет,
- употреблять достаточное количество чистой питьевой воды,
- соблюдать правила личной гигиены (гигиенические процедуры, правильное нижнее белье),
- соблюдать правила полового поведения (контрацепция и контроль половых связей),
- следить за состоянием нервной системы (не допускать депрессивных, угнетенных состояний, высыпаться, избегать стрессов и эмоциональных перегрузок).