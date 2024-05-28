Международный день защиты женского здоровья отмечается 28 мая

07:01, 28 мая 2024, ПАИ

28 мая отмечается Международный день защиты женского здоровья, или Международный день действий по охране здоровья женщин, сообщает calend.ru. Решение об учреждении даты было принято на V Международном совещании по поводу женского здоровья, которое проходило в Коста-Рике в 1987 году.

Хотя в обществе под термином «женское здоровье» чаще всего подразумевается репродуктивное здоровье женщин, но все же это понятие намного шире и должно интерпретироваться, по мнению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), как «состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или недугов». Ведь женщины – не только матери, но еще и девочки, подростки, пожилые женщины. И каждая из них нуждается в защите здоровья – в каждом возрасте женщинам необходимо заботиться о профилактике различных заболеваний, беречь и укреплять организм.

По мнению специалистов, самыми распространенными проблемами женского здоровья являются: опухоли молочной железы, расстройство менструального цикла и репродуктивных функций, эндокринные заболевания, ожирение или дефицит веса, болезни органов пищеварения, инфекционные заболевания.

Но в первую очередь цель сегодняшней даты - обратить внимание на репродуктивное здоровье женщин, от которого в будущем будет зависеть здоровье ее детей. В последние годы специалисты отмечают ухудшение репродуктивного здоровья женщин разных возрастов, а также прогнозируют дальнейший рост числа бесплодных женщин. По данным ВОЗ, за последние 10 лет этот показатель уже увеличился почти вдвое, а число бесплодных пар во всем мире достигает 5%. Хотя часто бесплодие можно предотвратить при своевременном обращении к гинекологу и эндокринологу. Именно поэтому в Международный день защиты женского здоровья в первую очередь говорят о необходимости регулярных профилактических обследований у специалистов, чтобы своевременно выявить заболевания репродуктивной системы и гормональные нарушения.

Также важно сказать, что эта работа должна быть комплексной и поддерживаться на всех уровнях – от международного и государственного, когда на уровне каждой страны должны работать программы по доступности медицинской помощи и консультирования женщин, до индивидуального, чтобы каждая женщина с детства знала о необходимости поддержания своего здоровья и профилактики различных заболеваний.

Поэтому основная цель Дня – напомнить всей широкой общественности, что здоровье – одна из фундаментальных ценностей человечества, а здоровье женщины имеет огромное значение для будущего любой нации.

Причем врачи не только рекомендуют регулярно посещать специалистов, но и напоминают, что для укрепления здоровья представительницам женского пола важно соблюдать несколько основных правил:

- вести здоровый образ жизни и заниматься физическими упражнениями,

- позаботиться о сбалансированном питании, избегая изнуряющих диет,

- употреблять достаточное количество чистой питьевой воды,

- соблюдать правила личной гигиены (гигиенические процедуры, правильное нижнее белье),

- соблюдать правила полового поведения (контрацепция и контроль половых связей),

- следить за состоянием нервной системы (не допускать депрессивных, угнетенных состояний, высыпаться, избегать стрессов и эмоциональных перегрузок).