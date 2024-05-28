Псковский перинатальный центр организует праздник в честь Дня защиты детей

08:16, 28 мая 2024, ПАИ

1 июня в 11:00 Псковский клинический перинатальный центр организует праздник в честь Международного дня защиты детей. Об этом сообщается в группе медучреждения.

В этот день участников праздника ждёт концертная программа и конкурсы, подарки, шоу мыльных пузырей и аниматоры. На мероприятии также пройдёт награждение финалистов конкурсов рисунков и стихов.



Мероприятие смогут посетить все желающие, но количество мест ограничено. Поэтому для записи необходимо указать в комментариях фамилию и количество человек, которое придет на праздник: https://vk.com/perinatal_pskov.