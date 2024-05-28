В России намерены ввести уголовную ответственность за дипфейки

09:00, 28 мая 2024, ПАИ

В России могут ввести наказание за противозаконное использование изображения или голоса, а также биометрических данных граждан. Такой законопроект с поправками в статьи Уголовного кодекса РФ (клевета, кража, мошенничество, вымогательство, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) на этой неделе будет внесен в Госдуму главой комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым, пишет газета «Известия».

«Развитие компьютерных технологий привело к расширению возможностей по созданию видео- и аудиоматериалов на основе образцов изображений и голоса человека, искусственно воссоздающих несуществующие события. Современные программно- аппаратные комплексы, а также использование нейросетей и искусственного интеллекта (технологии «дипфейк», «цифровые маски» и так далее) позволяют создавать подделки, отличить которые от реальности неспециалисту практически невозможно», — говорится в пояснительной записке.

В документе отмечается, что эти технологии позволяют воспроизводить и иные биометрические персональные данные. «Законопроектом предлагается ввести в ряд статей Уголовного кодекса РФ дополнительный квалифицирующий признак — совершение преступления с использованием изображения или голоса (в том числе фальсифицированных или искусственно созданных) и биометрических данных», — подчеркивается в документе.

В зависимости от статьи виновным будет грозить штраф до 1,5 млн рублей или в размере иного дохода за период до двух лет либо лишение свободы на срок до семи лет.