Фестиваль талантов пройдёт в Великих Луках
Фестиваль талантов пройдёт в «Луки Парке» в Великих Луках 29 июня, сообщает Luki-news со ссылкой на отдел по молодёжной политике управления образования города.
Фестиваль объединяет в себе все сферы интересов современной молодёжи – спорт, танцы, музыку, граффити и многое другое. Мероприятие направлено на раскрытие и развитие талантливых детей, подростков и молодёжи Великих Лук.
Заявку на участие в фестивале можно подать по 16 июня. Ознакомиться с положением мероприятия можно по ссылке.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
27 мая 2024
Псковичей приглашают поучаствовать в конкурсе «КиноСТАРТ» в рамках кинофестиваля «Западные ворота»