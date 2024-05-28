Фестиваль талантов пройдёт в Великих Луках

09:41, 28 мая 2024, ПАИ

Фестиваль талантов пройдёт в «Луки Парке» в Великих Луках 29 июня, сообщает Luki-news со ссылкой на отдел по молодёжной политике управления образования города.

Фестиваль объединяет в себе все сферы интересов современной молодёжи – спорт, танцы, музыку, граффити и многое другое. Мероприятие направлено на раскрытие и развитие талантливых детей, подростков и молодёжи Великих Лук.

Заявку на участие в фестивале можно подать по 16 июня. Ознакомиться с положением мероприятия можно по ссылке.