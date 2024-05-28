Ранее судимый житель Псковского района обокрал знакомого
Ранее судимый 41-летний житель Карамышево ответит за кражу телефона у знакомого, сообщили ПАИ в прокуратуре Псковского района.
4 июля прошлого года мужчина, находясь в гостях у знакомого, украл лежащий на ступенях крыльца дома мобильный телефон стоимостью 9 800 рублей.
В суде мужчина полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде восьми месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на восемь месяцев.
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