Ранее судимый житель Псковского района обокрал знакомого

10:28, 28 мая 2024, ПАИ

Ранее судимый 41-летний житель Карамышево ответит за кражу телефона у знакомого, сообщили ПАИ в прокуратуре Псковского района.

4 июля прошлого года мужчина, находясь в гостях у знакомого, украл лежащий на ступенях крыльца дома мобильный телефон стоимостью 9 800 рублей.

В суде мужчина полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде восьми месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на восемь месяцев.