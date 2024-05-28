В Великих Луках продолжают ремонтировать памятник Александру Матросову

10:14, 28 мая 2024, ПАИ

В Великих Луках продолжается ремонт памятника Александру Матросову, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.

Согласно проектно-сметной документации, выполнят шлифовку гранитной поверхности монумента, очистку стыковочных швов, полировку гранитной поверхности, а также нанесут защитный слой воска для гранита.

Подрядчик имеет опыт в выполнении реставрационных работ – он уже отреставрировал некоторые памятники в Москве.

На объекте сейчас работают два человека, а ещё несколько – на производстве. Авторский надзор, специалисты и научные сотрудники следят за реализацией проекта. Кроме того, ход работ находится на контроле администрации Великих Лук, а сотрудники городского комитета культуры еженедельно выезжают на место.

Работы проводятся в рамках реализации плана мероприятий, приуроченных к 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова. Финансирование на выполнение работ выделено из бюджета Псковской области.

В этом году монумент отмечает 70-летие со дня установки. Памятник Александру Матросову является историческим и культурным наследием.

Работы завершат до 15 июля.