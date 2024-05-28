Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Великих Луках продолжают ремонтировать памятник Александру Матросову

В Великих Луках продолжается ремонт памятника Александру Матросову, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.

В Великих Луках продолжают ремонтировать памятник Александру Матросову. Фото: Евгений Николаенков

Согласно проектно-сметной документации, выполнят шлифовку гранитной поверхности монумента, очистку стыковочных швов, полировку гранитной поверхности, а также нанесут защитный слой воска для гранита.

Подрядчик имеет опыт в выполнении реставрационных работ – он уже отреставрировал некоторые памятники в Москве.

На объекте сейчас работают два человека, а ещё несколько – на производстве. Авторский надзор, специалисты и научные сотрудники следят за реализацией проекта. Кроме того, ход работ находится на контроле администрации Великих Лук, а сотрудники городского комитета культуры еженедельно выезжают на место.

Работы проводятся в рамках реализации плана мероприятий, приуроченных к 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова. Финансирование на выполнение работ выделено из бюджета Псковской области.

В этом году монумент отмечает 70-летие со дня установки. Памятник Александру Матросову является историческим и культурным наследием.

Работы завершат до 15 июля.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 мая 2024

У псковичей есть возможность принять участие в акции «Монетная неделя» до 2 июня
28 мая 2024

Более тысячи одиннадцатиклассников окончили школы Пскова в этом году
28 мая 2024

Антиген бешенства выявили у котёнка в Псковской области
28 мая 2024

Великолучане рассказали о своих планах на лето
28 мая 2024

Света временно не будет в нескольких деревнях Палкинского района
28 мая 2024

Первая опора моста появилась на Северном обходе в Псковском районе
28 мая 2024

В Великих Луках продолжают ремонтировать памятник Александру Матросову
28 мая 2024

Особый противопожарный режим введён в Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...