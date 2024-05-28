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Культура

Выставка картин художника из Острова откроется в Пскове 29 мая

Открытие выставки графики и живописи художника из Острова Александра Александрова пройдёт в Пскове 29 мая, сообщается в группе творческого объединения «Псковский Монмартр».

Фото: «Псковский Монмартр»

«Есть такие люди – красивые люди – привлекающие к себе окружающих искренностью (порой почти детской) и огромной любовью к миру и искусству. Огромную часть сил души своей, иногда в ущерб творчеству, Сан Саныч отдал ученикам. И, похоже, ни один из них его не забыл. Всякий раз выслушиваю то от одного, то от другого чудные истории из того далёкого прошлого. А художник свои воспоминания переносит на холст и бумагу», – говорится в анонсе выставки.

Открытие выставки состоится в Доме офицеров Пскова в 18:00. Посвящена она 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.

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