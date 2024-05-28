Псковские випы рассказали, на что уходит их семейный бюджет

10:58, 28 мая 2024, ПАИ

Псковские випы рассказали о том, как строится их семейный бюджет, о тратах на маркетплейсах, непредвиденных расходах, шутках про коньки и коварных банковских картах.

Главный государственный инспектор по маломерным судам Псковской области Игорь Зарытовский:

– Мы в семье бюджет не ведём. У дочери есть карта, она постоянно просит перекинуть ей денег, заказывает одежду на маркетплейсах. В конце месяца я смотрю в приложении банка зачисления и расходы и говорю, что нужно умерить траты, потому что мы тратим больше, чем зарабатываем. Я не знаю, как это происходит. На себя я трачу минимум. Жена постоянно тащит меня купить новые брюки, но они, девочки, любят по магазинам ходить, а я не люблю, покупаю новое только когда припрёт. Это как в анекдоте: «Папа, купи мне кроссовки! – Зачем тебе кроссовки? Ты ещё коньки не сносил».

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова:

– Как таковой бюджетной тетради у меня нет, но я прекрасно понимаю, когда у меня аванс и зарплата. Так как у меня квартплата и ипотека, часть средств уходит туда. Я понимаю, где можно потратить, а где нужно сэкономить, ещё надо отправить деньги дочери в Санкт-Петербург, где она учится. Приходится рассчитывать, сколько останется и на какое время. Но я хочу сказать, что на меня очень плохо влияют маркетплейсы. Постоянно листаешь, что-то находишь, покупаешь, это не поддаётся отчётности. Я запретила себе туда влезать. И так же с картами. Когда есть наличка в кошельке, ты точно знаешь, сколько её, а карта создаёт иллюзию бесконечных денег, но в один прекрасный момент выходишь за молоком, а средств недостаточно. Но я всё равно стараюсь это учитывать. Вести бюджет в приложении банков мне неудобно, потому что мы люди другого склада, широкой души, если есть что-то лишнее, мы тратим. А вообще с детства у меня постоянно есть заначка, я всегда чуть-чуть откладываю, потому что не знаю, что будет завтра, меня это спасает. Никогда не беру в долг.

Инспектор по особым поручениям отдела Управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Елена Степанова:

– Как таковой учёт я не веду, но доходы и расходы пытаюсь контролировать в приложении банка. У ребёнка своя карта есть, причём мне кажется, что ребёнок свои средства контролирует лучше, чем я. Она всегда планирует, знает, что ей необходимо, когда нужно подкопить. У меня с этим немного сложнее, но всё равно приходится контролировать бюджет, потому что ипотека. На себя лично я тоже деньги выделяю, стараюсь себе не отказывать. Себя любимую обделять нельзя.

Начальник подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области Светлана Королькова:

– Смотрю на свои финансы и понимаю, что с финансовой грамотностью у меня не очень. Бюджет как таковой я не веду, но, тем не менее, ежемесячно через приложение банка определённая сумма отчисляется на отдельный накопительный счёт, который иногда очень помогает, когда деньги внезапно заканчиваются. Часть средств уходит на погашение кредитных обязательств. У двоих детей свои карты, которые требуют постоянного пополнения. Иногда создается впечатление, что тратим мы больше, чем зарабатываем. Необъяснимая ситуация. Большую часть отнимает квартплата, но это сейчас у многих так из-за повышения тарифа, плюс, конечно, продукты питания. У нас в семье так сложилось, что дети любят есть определённую еду, не приучены они у нас к экономному потреблению пищи. Они уже взрослые и понимают, что бывают патовые ситуации, когда денег не хватает и надо умерить аппетиты. А я, как мама, понимаю, что у них всегда должны быть деньги и на карманные расходы, и на питание, и на проезд. Соответственно, у нас ежемесячно запланированы определённые виды расходов, они чётко регламентированы, мы точно знаем, куда и какую сумму переводим. Но дети намного лучше расходуют свои деньги. Они знают, что у них есть 500 рублей на неделю, и укладываются в эту сумму. На себя траты минимальны - 3-5%, и то не каждый месяц, а регулярные сведены к самому необходимому. Но когда есть время и возможность позаниматься собственными увлечениями, я не могу себе отказать.

Начальник отдела трудового воспитания Псковского городского молодёжного центра Александр Косаржевский:

– Я всегда мечтал, что начну жить самостоятельно и буду вести бюджет табличкой в Excel или расписывать цели и делить деньги на определённые сферы. К сожалению, пока на это не хватает ни времени, ни сил. Сейчас всё происходит в моей голове, возможно, мне помогает моё математическое образование. Но если так посудить, я всё равно контролирую расходы, чтобы не выходить за пределы своей зарплаты. У меня есть определённая финансовая подушка, которую я стараюсь хранить на чёрный день, 10% из месячного дохода уходят в заначку. Две трети всего бюджета я трачу на еду и бытовые ежедневные потребности, 25% уходит на поощрение себе или второй половинке, а остальное распределяется на хобби (занятия спортом, путешествия). Мне ещё частично помогают родители, поэтому у меня есть возможность пожить свободно, уделяя часть средств себе и второй половинке.

Начальник отдела досуга Псковского городского молодёжного центра Мария Каменская:

– Я дружу с бюджетом. Как только я начала самостоятельно зарабатывать, я поняла, как мне лучше всего распределять свои средства и на что их тратить. В основном я трачу на культурные выходы в театр и кино. Поскольку я девочка, очень много уходит на одежду и косметику. Ещё на еду уходит немалое количество средств. Но в целом доходы у меня превышают расходы, дефицита нет. Я даже умудряюсь помогать родителям, без этого никуда, это моё искреннее желание. Несмотря на то что деньги вечно уходят куда-то, я всё равно откладываю, финансовая грамотность присутствует, чуть-чуть денег на чёрный день в кошельке имеется. Я не пользуюсь программами, всё держу в голове. Если вижу, что много потратила, то урезаю себя в своих желаниях.