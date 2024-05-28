Великолукские студенты заняли весь пьедестал Кубка России по велоспорту

10:54, 28 мая 2024, ПАИ

Студенты Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) заняли весь пьедестал Кубка России по велоспорту, который прошёл в Ижевске. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе великолукского вуза со ссылкой на Федерацию велосипедного спорта России.

В групповой гонке на 114 километров среди мужчин самыми быстрыми оказались студенты ВЛГАФК. Александр Березняк занял первое место, Артём Гомозков завоевал серебро соревнований, а Роман Ильин замкнул тройку лидеров.

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