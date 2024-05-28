Областной фестиваль ГТО стартует в Пушкинских Горах

11:14, 28 мая 2024, ПАИ

Областной летний фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций стартует в Пушкинских Горах сегодня, 28 мая, в 14:00. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила заместитель директора Центра спортивной подготовки Псковской области, а также главный судья соревнований Елена Алексеева.

В соревнованиях примут участие более 70 спортсменов из 18 районов и городов Псковской области.

Участники разыграют награды в личном и командном зачётах в рамках многоборья по шести дисциплинам: бег на 60 метров, прыжок в длину с места, отжимания у девочек и подтягивание у мальчиков, наклон вперёд, поднимание туловища, а также бег на средние дистанции – 1500 и 2000 метров.

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