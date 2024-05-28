Более тысячи одиннадцатиклассников окончили школы Пскова в этом году

12:12, 28 мая 2024, ПАИ

1 116 выпускников закончили 11-й класс в школах Пскова, сообщил начальник управления образования администрации города Геннадий Иойлев в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «7 Небо» (107.1 FM).

Он также добавил, что 9-й класс в этом году окончили 2 685 учеников школ Пскова.

Сейчас выпускники 9-х и 11-х классов сдают государственную итоговую аттестацию. Для 9-х классов – это ОГЭ, для 11-х классов – ЕГЭ. Для проведения экзаменов обустроили шесть пунктов сдачи ЕГЭ и 12 пунктов сдачи ОГЭ.

«Экзамены уже начались, первый был 23 мая – это были ЕГЭ по географии, химии и литературе. ЕГЭ кончается 11 июня», – рассказал Геннадий Иойлев.