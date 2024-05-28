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Великолукский студент стал призёром первенства Европы по вольной борьбе

Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Арсен Балаян стал бронзовым призёром первенства Европы по вольной борьбе среди мужчин до 23 лет. Соревнования прошли в Азербайджане, сообщили ПАИ в пресс-службе великолукской академии.

В соревнованиях приняли участие более 290 спортсменов из 35 стран Европы. Арсен Балаян выступает в весовой категории до 79 килограммов. Единственное поражение великолукский студент потерпел в полуфинале от чемпиона Европы из Греции Георгиоса Кугиомцидиса. В матче за третье место он одержал досрочную победу на туше над итальянцем Раффаэлем Матрулло.

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