Проведение фестиваля детства обсуждают в медиацентре ПАИ

14:35, 28 мая 2024, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая проведению фестиваля детства, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 28 мая.

Как, когда и где пройдёт фестиваль, кто сможет принять участие в празднике, какие развлечения организаторы приготовили для детей?

Об этом рассказывают председатель Псковской областной федерации бокса, директор спортивной школы «Олимп» Артур Акавов, заведующая отделом социокультурного развития Псковской областной библиотеки для детей и юношества имени В. А. Каверина Полина Бабёнышева и руководитель студии «Инсайт люди» (Псков) Антон Манихин.