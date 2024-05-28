Проведение фестиваля детства обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая проведению фестиваля детства, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 28 мая.
Как, когда и где пройдёт фестиваль, кто сможет принять участие в празднике, какие развлечения организаторы приготовили для детей?
Об этом рассказывают председатель Псковской областной федерации бокса, директор спортивной школы «Олимп» Артур Акавов, заведующая отделом социокультурного развития Псковской областной библиотеки для детей и юношества имени В. А. Каверина Полина Бабёнышева и руководитель студии «Инсайт люди» (Псков) Антон Манихин.
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