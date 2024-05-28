Великолучанин примет участие в чемпионате России по ММА

12:22, 28 мая 2024, ПАИ

Великолучанин, воспитанник спортшколы «Экспресс» и клуба единоборств «Отечество» Иван Веретенников примет участие в чемпионате России по ММА, который пройдёт в Нижнем Новгороде с 30 мая по 3 июня. Об этом ПАИ сообщили в клубе единоборств «Отчество».

Чемпионат соберёт лучших представителей единоборств и определит сильнейшие регионы этого года. Так, в соревнованиях примут участие чемпион России и мира по ММА Ислам Багомедов, победитель первенства Европы по ММА Гамзат Сиражудинов, победитель первенства мира по ММА Джамалутдин Гусейнов и другие известные спортсмены.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».