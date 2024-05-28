Год и восемь месяцев колонии строгого режима получил житель Печор за поджог дома
Год и восемь месяцев колонии строгого режима получил житель Печор за поджог дома. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Осенью прошлого года нетрезвый подсудимый, находясь в нежилом доме, при помощи зажигалки поджог тряпки и газеты, после чего покинул помещение дома, в результате возник пожар, который распространился по всей площади дома и уничтожил его полностью.
Подсудимый с предъявленным обвинением согласился и свою вину в содеянном признал полностью.
Судом мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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