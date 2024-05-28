Конкурс «КиноСТАРТ» начался в преддверии псковского кинофестиваля «Западные ворота»

13:47, 28 мая 2024, ПАИ

В преддверии V Международного кинофестиваля «Западные ворота» начался конкурс «КиноСТАРТ». Принять в нём участие могут все жители Пскова и Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Все желающие могут представить собственный видеоролик, а зрители фестиваля определят победителя с помощью голосования. Десять лучших сюжетов включат в специальную программу фестиваля и покажут на одной из площадок. На церемонии закрытия фестиваля победитель получит приз дирекции кинофестиваля. Приём заявок на конкурс осуществляется до 24 июня.

В программу «КиноСТАРТА» войдут:

Образовательный кинолекторий в онлайн-формате от кураторов фестиваля и специалистов киноиндустрии по пяти темам: сценарное мастерство, режиссура, операторское искусство, звукорежиссура и гафер (работа со светом). Дополнительно в рамках образовательных лекций состоится мастер-класс от действующих специалистов киноиндустрии по документальному кино.

Конкурс видеоработ. На конкурс принимаются короткометражные фильмы разных форматов, отснятые не ранее июля 2023 года. Это могут быть игровые, документальные, репортажные, клиповые работы, которые длятся от 7 до 25 минут.

Показ 10 лучших работ конкурса на одной из площадок фестиваля и зрительское голосование для выявления лучших работ.

Победитель определяется путём суммирования итогов трех голосований:

- оценка членов жюри;

- «живое» голосование зрителей в дни фестиваля;

- онлайн-голосование зрителей в дни фестиваля.

Сроки проведения этапов конкурса:

- 28 мая – 24 июня – приём заявок на участие в конкурсе и их предварительный отбор;

- 28 мая – 10 июня – приём заявок на участие в кинолектории;

- 3 – 14 июня – проведение кинолектория;

- 24 июня – 1 июля – оценка работ членами жюри;

- 5 – 7 июля – мастер-классы от мэтров кино для финалистов конкурса;

- 5 – 7 июля – публичный кинопоказ на одной из площадок V Международного кинофестиваля «Западные ворота» в рамках кинофестиваля «Западные ворота» с голосованием зрителей.

7 июля – объявление результатов конкурса и вручение приза победителю на церемонии закрытия кинофестиваля «Западные ворота».

Подать заявку на конкурс видеоработ можно здесь. Зарегистрироваться на кинолекторий здесь.