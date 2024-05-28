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Общество

Сотрудникам погранслужбы Псковской области вручили награды

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню пограничника, прошло в региональном пограничном управлении ФСБ России. Сотрудников и ветеранов службы с профессиональным праздником поздравили руководители области и города. Псковское областное Собрание депутатов на встрече представил спикер регионального парламента Александр Котов, сообщили ПАИ в пресс-службе областного Собрания.

  • В День пограничника в псковском управлении прошёл торжественный митинг
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • В День пограничника в псковском управлении прошёл торжественный митинг
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • В День пограничника в псковском управлении прошёл торжественный митинг
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • В День пограничника в псковском управлении прошёл торжественный митинг
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • В День пограничника в псковском управлении прошёл торжественный митинг
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • В День пограничника в псковском управлении прошёл торжественный митинг
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • В День пограничника в псковском управлении прошёл торжественный митинг
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • В День пограничника в псковском управлении прошёл торжественный митинг
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • В День пограничника в псковском управлении прошёл торжественный митинг
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • В День пограничника в псковском управлении прошёл торжественный митинг
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • В День пограничника в псковском управлении прошёл торжественный митинг
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • В День пограничника в псковском управлении прошёл торжественный митинг
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • В День пограничника в псковском управлении прошёл торжественный митинг
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • В День пограничника в псковском управлении прошёл торжественный митинг
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • В День пограничника в псковском управлении прошёл торжественный митинг
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • В День пограничника в псковском управлении прошёл торжественный митинг
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • В День пограничника в псковском управлении прошёл торжественный митинг
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • В День пограничника в псковском управлении прошёл торжественный митинг
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • В День пограничника в псковском управлении прошёл торжественный митинг
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • В День пограничника в псковском управлении прошёл торжественный митинг
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • В День пограничника в псковском управлении прошёл торжественный митинг
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • В День пограничника в псковском управлении прошёл торжественный митинг
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • В День пограничника в псковском управлении прошёл торжественный митинг
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • В День пограничника в псковском управлении прошёл торжественный митинг
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • В День пограничника в псковском управлении прошёл торжественный митинг
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • В День пограничника в псковском управлении прошёл торжественный митинг
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • В День пограничника в псковском управлении прошёл торжественный митинг
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • В День пограничника в псковском управлении прошёл торжественный митинг
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Мероприятие началось с оглашения поздравления директора ФСБ России Александра Бортникова. «Несмотря на беспрецедентное политическое, экономическое, информационное давление на нашу страну, вы ведёте активную борьбу с трансграничной преступностью, незаконной миграцией, контрабандой наркотрафика, обеспечиваете безопасность российских загранучреждений, государственный контроль в сфере охраны морских биологических ресурсов, наращиваете кадровый состав и технические возможности», – сказано в обращении руководителя ведомства к сотрудникам и ветеранам пограничных органов.

Начальник Пограничного управления ФСБ России по Псковской области Александр Чиликин, поздравляя коллег с профессиональным праздником, отметил, что отличительными чертами пограничника являются честь и достоинство, стойкость и беззаветная преданность долгу.

«Благодаря вашему высокому профессионализму, кропотливой работе, самоотверженному бдительному несению службы по охране государственной границы, в том числе с риском для жизни в боевых условиях на российско-украинской границе, наше управление успешно выполняет поставленные задачи по обеспечению пограничной безопасности», – обратился к личному составу Александр Чиликин. Начальник погрануправления также сказал слова благодарности ветеранам, которые поддерживают неразрывную связь между поколениями и передают колоссальный жизненный и профессиональный опыт молодым сотрудникам.

Отдельно за помощь, поддержку и достигнутый уровень взаимодействия Александр Чиликин поблагодарил коллег из силового блока, руководство области и глав муниципалитетов.

Поздравление губернатора Михаила Ведерникова псковским пограничникам передал врио руководителя аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов. «Сегодня, когда напряжённость вблизи наших государственных границ особенно остро чувствуется, вам приходится проявлять особую бдительность, дисциплину и высокий профессионализм. Уверен, вы сделаете всё, чтобы отстоять неприкосновенность нашего государства, защитить национальные интересы страны и в полной мере оправдать высокое доверие, возложенное на вас», – говорится в приветственном адресе губернатора.

С поздравлением от регионального депутатского корпуса к сотрудникам псковского погрануправления обратился Александр Котов. «Надёжная охрана и защита государственной границы – это необходимое условие суверенитета и безопасности любого государства. Псковская область находится на западных рубежах нашей страны, и вам доверена ответственная, важная и сложная задача по охране государственной границы», – сказал председатель Собрания и поблагодарил пограничников за выбор почётной профессии, добросовестное несение службы и готовность отстаивать интересы страны. Ветеранов Александр Котов поблагодарил за огромный вклад в дело охраны границы и воспитание молодого поколения.

С профессиональным праздником сотрудников областного пограничного управления также поздравили глава Пскова Борис Елкин, председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко, руководитель общественной организации «Собрание высшего офицерского состава» генерал-лейтенант Валентин Костенко, а также настоятель псковского храма Успения Пресвятой Богородицы протоиерей Алексей Воронюк.

В ходе торжественного мероприятия пограничникам были вручены государственные и региональные награды, в том числе благодарности Псковского областного Собрания депутатов. Праздник завершился концертом.

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