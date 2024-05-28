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Общество

Что ждёт псковичей на фестивале детства, рассказали организаторы

Фестиваль детства пройдёт в Международный день защиты детей, 1 июня, в Пскове в парке Строителей. Какие площадки и интерактивности будут представлены на мероприятии, рассказал руководитель студии «Инсайт люди» (Псков) Антон Манихин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

На фотографии Антон Манихин. Фото здесь и далее: ПАИ

Программа фестиваля имеет несколько смысловых блоков. Один из них предназначен для родителей, а именно лекционный формат, который носит характер и в категории педагогики, логопедии, поведенческой терапии и экологии. На фестивале будут представлены проекты из Санкт-Петербурга.

Отдельным блоком является площадка финансовой грамотности для детей и подростков KidsGarage. На площадке дети играют в магазин, где продают свои аксессуары, поделки, игрушки, одежду.

«Это такая органическая возможность базово понять и освоить финансовую грамотность в рамках развлекательного формата. При этом дети всё равно всегда с родителями, проходит модерация заявок, всё осматривается, то есть это не просто какая-то барахолка», – объяснил Антон Манихин.

Кроме того, большой блок фестиваля занимают различные активности и игры. У детей будет возможность попутешествовать в VR-очках, создать персонажа из «Роблокса», также будут представлены мастер-классы и турниры на площадке по стрельбе из лука.

На протяжении всего фестиваля будет представлена музыкальная программа: DJ-сет, выступления приглашённых артистов.

На фотографии Артур Акавов

Помимо этого, дети смогут бесплатно поесть мороженое, сладкую вату, попить лимонад, добавил председатель Псковской областной федерации бокса, директор спортивной школы «Олимп» Артур Акавов.

На фотографии Полина Бабёнышева

В свою очередь заведующая отделом социокультурного развития Псковской областной библиотеки для детей и юношества имени В. А. Каверина Полина Бабёнышева рассказала, что библиотека подготовила площадку лекториев. Будет три лекции: экологическая, психологическая, а также лекция от гостей из Санкт-Петербурга проекта «Улица мира».

Помимо этого, будет представлена зона мастер-классов. Подготовлено четыре мастер-класса для детей, на три из них потребовалась запись и одна из них закрыта полностью. Один мастер-класс будет идти на протяжении всего фестиваля, и все смогут подойти и сделать семейный оберег.

Отметим, что фестиваль пройдёт с 12:00 до 16:00.

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