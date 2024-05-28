Что ждёт псковичей на фестивале детства, рассказали организаторы

17:24, 28 мая 2024, ПАИ

Фестиваль детства пройдёт в Международный день защиты детей, 1 июня, в Пскове в парке Строителей. Какие площадки и интерактивности будут представлены на мероприятии, рассказал руководитель студии «Инсайт люди» (Псков) Антон Манихин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Программа фестиваля имеет несколько смысловых блоков. Один из них предназначен для родителей, а именно лекционный формат, который носит характер и в категории педагогики, логопедии, поведенческой терапии и экологии. На фестивале будут представлены проекты из Санкт-Петербурга.

Отдельным блоком является площадка финансовой грамотности для детей и подростков KidsGarage. На площадке дети играют в магазин, где продают свои аксессуары, поделки, игрушки, одежду.

«Это такая органическая возможность базово понять и освоить финансовую грамотность в рамках развлекательного формата. При этом дети всё равно всегда с родителями, проходит модерация заявок, всё осматривается, то есть это не просто какая-то барахолка», – объяснил Антон Манихин.

Кроме того, большой блок фестиваля занимают различные активности и игры. У детей будет возможность попутешествовать в VR-очках, создать персонажа из «Роблокса», также будут представлены мастер-классы и турниры на площадке по стрельбе из лука.

На протяжении всего фестиваля будет представлена музыкальная программа: DJ-сет, выступления приглашённых артистов.

Помимо этого, дети смогут бесплатно поесть мороженое, сладкую вату, попить лимонад, добавил председатель Псковской областной федерации бокса, директор спортивной школы «Олимп» Артур Акавов.

В свою очередь заведующая отделом социокультурного развития Псковской областной библиотеки для детей и юношества имени В. А. Каверина Полина Бабёнышева рассказала, что библиотека подготовила площадку лекториев. Будет три лекции: экологическая, психологическая, а также лекция от гостей из Санкт-Петербурга проекта «Улица мира».

Помимо этого, будет представлена зона мастер-классов. Подготовлено четыре мастер-класса для детей, на три из них потребовалась запись и одна из них закрыта полностью. Один мастер-класс будет идти на протяжении всего фестиваля, и все смогут подойти и сделать семейный оберег.

Отметим, что фестиваль пройдёт с 12:00 до 16:00.