Псковские профсоюзы передали очередную партию помощи военным в зону СВО

16:32, 28 мая 2024, ПАИ

Бойцам второй отдельной бригады спецназа и МП 12706 Псковский областной совет профессиональных союзов совместно с членскими организациями передали очередную партию помощи. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

На пожертвования, собранные в рамках первомайских акций, профсоюзы приобрели торцовочные пилы, шуруповёрты, болгарки и расходные материалы, бензопилы, газовые баллоны и ручной инструмент и передали очередную партию помощи бойцам в зону СВО. Профсоюзные здравницы традиционно закупили медикаменты и минеральную воду.

«Мы продолжаем поддержку участников специальной военной операции, тем самым приближая общую победу. Профсоюзы были, есть и будут со своими людьми, Отечеством! Вместе победим!» – отметил председатель регионального профсоюзного объединения Игорь Иванов.