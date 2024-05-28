Годовалого ребёнка с удвоенным пальцем прооперировали московские врачи

16:45, 28 мая 2024, ПАИ

Годовалого ребёнка с удвоенным пальцем на руке прооперировали в Московской областной детской травматолого-ортопедической больнице (МОДКТОБ), сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В ходе операции врачи провели резекцию фаланг и сформировали один палец из двух получившихся «половинок». Главврач московской больницы Александр Григорьев подчеркнул, что функциональности пальца такая операция не навредит. Кроме того, никаких последствий от данных манипуляций не последует и при взрослении ребёнка.

Годовалого пациента уже выписали из больницы, его здоровью ничто не угрожает.

Ранее сообщалось, что псковские нейрохирурги провели нестандартную операцию по удалению межпозвоночной грыжи.