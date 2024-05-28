Около 10 тысяч цветов высадили в Острове
Около 10 тысяч декоративных цветов высадили в общественных местах Острова, сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в своём Telegram-канале.
Специалисты предприятия «Производственный жилищный ремонтно-эксплуатационный участок» озеленили парк Победы, клумбы на центральной площади, сквер имени Клавдии Назаровой, территории, прилегающие к монументу жертвам чернобыльской катастрофы и Вечному огню.
Высадкой саженцев занимались 15 человек. На городских клумбах и в вазонах теперь растут петунии, бегонии, агератумы, алиссумы, сальвинии, лобелии и другие цветы.
Однако непостоянные погодные условия приводили к тому, что сотрудникам предприятия приходилось подсаживать цветы, которые плохо прижились, заключил Дмитрий Быстров.
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