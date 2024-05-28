Около 10 тысяч цветов высадили в Острове

16:58, 28 мая 2024, ПАИ

Около 10 тысяч декоративных цветов высадили в общественных местах Острова, сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в своём Telegram-канале.

Специалисты предприятия «Производственный жилищный ремонтно-эксплуатационный участок» озеленили парк Победы, клумбы на центральной площади, сквер имени Клавдии Назаровой, территории, прилегающие к монументу жертвам чернобыльской катастрофы и Вечному огню.

Высадкой саженцев занимались 15 человек. На городских клумбах и в вазонах теперь растут петунии, бегонии, агератумы, алиссумы, сальвинии, лобелии и другие цветы.

Однако непостоянные погодные условия приводили к тому, что сотрудникам предприятия приходилось подсаживать цветы, которые плохо прижились, заключил Дмитрий Быстров.