В центре Пскова синицы устроили гнездо прямо внутри столба
Синицы свили гнездо прямо внутри электрического столба на одном из перекрестков в центре Пскова, передаёт корреспондент ПАИ.
Прохожие обеспокоились птичьими криками внутри столба, предположив, что внутрь через отверстие в основании могла залетать птица. Однако внутри обнаружилось гнездо, а через отверстие синицы залетают внутрь столба, чтобы покормить птенцов.
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