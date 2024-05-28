В центре Пскова синицы устроили гнездо прямо внутри столба

17:14, 28 мая 2024, ПАИ

Синицы свили гнездо прямо внутри электрического столба на одном из перекрестков в центре Пскова, передаёт корреспондент ПАИ.

Прохожие обеспокоились птичьими криками внутри столба, предположив, что внутрь через отверстие в основании могла залетать птица. Однако внутри обнаружилось гнездо, а через отверстие синицы залетают внутрь столба, чтобы покормить птенцов.