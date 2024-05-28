Полезные для сердечно-сосудистой системы продукты перечислила кардиолог
О повседневных привычках, которые могут стать причиной возникновения сердечных заболеваний, и продуктах, оказывающих положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, рассказала врач-кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Вера Степанова, сообщает «Московский комсомолец».
Среди основных факторов риска – переизбыток соли в рационе, курение, употребление алкоголя, малоподвижный образ жизни, несбалансированное питание и дефицит сна. Кроме того, сердечные заболевания могут возникнуть из-за постоянного стресса и сильных эмоциональных переживаний.
По словам специалиста, самое главное – начать вовремя менять образ жизни, тогда организм сможет восстановиться. «Даже маленькие шаги помогут улучшить состояние», – отметила Вера Степанова. Так, в ежедневную рутину нужно добавить правильное питание (в том числе есть больше фруктов и овощей, снизить количество фастфуда, солёного и сладкого), полноценный сон и физическую активность два-три раза в неделю.
Среди продуктов, положительно влияющих на сердечно-сосудистую систему, оказались гранат, грецкие орехи, авокадо, льняное семя, шпинат, брокколи, неочищенный овёс, тыква, бобовые и яблоки.
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