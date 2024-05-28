Псковским онкологам удалось выявить опухоль в кишечнике благодаря новому методу обследования

17:43, 28 мая 2024, ПАИ

Опухоль в кишечнике пациентки удалось выявить врачам Псковского клинического онкологического диспансера с помощью нового комбинированного метода обследования – эндоскопической ультрасонографии (ЭУС). Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

При обследовании этим методом используется ультразвуковой эндоскоп со специальным датчиком. Врачи ввели прибор в тонкий кишечник через желудок, выявили опухоль и произвели забор материала. По итогам биопсии медики провели операцию по удалению опухоли.

При этом ЭУС позволяет выявлять изменения не только на внутренней видимой поверхности, но и на всех слоях стенок органов желудочно-кишечного тракта, а высокочастотные звуковые волны создают их детальные изображения.

Кроме того, эндоскопическая ультрасонография позволяет установить стадию опухоли до операции, а хирургу – выбрать оптимальную тактику лечения.