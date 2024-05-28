Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Псковавтодор» приступил к асфальтированию автомобильной дороги Гверстонь – Крупп – Кулье

«Псковавтодор» приступил к асфальтированию региональной автомобильной дороги Гверстонь – Крупп – Кулье в Печорском муниципальном округе. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Протяжённость участка дороги составляет 8,5 километра. Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Протяжённость ремонтируемого участка составляет 8,5 километра. Участок проходит через ряд населённых пунктов: Городище, Заходы, Крупп и Моложва, обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта, а также является единственным подъездом школьного автобуса к Круппской школе.

Дорожники завершили ремонт водопропускных труб и отфрезеровали изношенное дорожное покрытие. Теперь ведётся устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия на проезжей части. Параллельно выполняют работы по ремонту автобусных остановок и посадочных площадок.

Дорожное покрытие также будет обновлено на съездах и на мосту через реку Пимжу на 16-м километре дороги, укреплены обочины, приведены в порядок ещё несколько автобусных остановок, нанесена дорожная разметка, искусственные дорожные неровности.

На эти цели из областного бюджета выделено более 183 миллионов рублей. Объект реализуется в рамках президентского национального проекта «Безопасные качественные дороги». Срок завершения работ – ноябрь этого года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 мая 2024

В Пскове заключены контракты на покупку в строящихся домах почти 70 квартир для детей-сирот
28 мая 2024

В Крыпецком монастыре в Псковском районе освятили отреставрированные кресты Иоанно-Богословского собора
28 мая 2024

Смертельное ДТП или спасение жизни: как вести себя при встрече с лосем на дороге
28 мая 2024

«Псковавтодор» приступил к асфальтированию автомобильной дороги Гверстонь – Крупп – Кулье
28 мая 2024

Что ждёт псковичей на фестивале детства, рассказали организаторы
28 мая 2024

В центре Пскова синицы устроили гнездо прямо внутри столба
28 мая 2024

Около 10 тысяч цветов высадили в Острове
28 мая 2024

Годовалого ребёнка с удвоенным пальцем прооперировали московские врачи

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...