«Псковавтодор» приступил к асфальтированию автомобильной дороги Гверстонь – Крупп – Кулье

17:59, 28 мая 2024, ПАИ

«Псковавтодор» приступил к асфальтированию региональной автомобильной дороги Гверстонь – Крупп – Кулье в Печорском муниципальном округе. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Протяжённость ремонтируемого участка составляет 8,5 километра. Участок проходит через ряд населённых пунктов: Городище, Заходы, Крупп и Моложва, обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта, а также является единственным подъездом школьного автобуса к Круппской школе.

Дорожники завершили ремонт водопропускных труб и отфрезеровали изношенное дорожное покрытие. Теперь ведётся устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия на проезжей части. Параллельно выполняют работы по ремонту автобусных остановок и посадочных площадок.

Дорожное покрытие также будет обновлено на съездах и на мосту через реку Пимжу на 16-м километре дороги, укреплены обочины, приведены в порядок ещё несколько автобусных остановок, нанесена дорожная разметка, искусственные дорожные неровности.

На эти цели из областного бюджета выделено более 183 миллионов рублей. Объект реализуется в рамках президентского национального проекта «Безопасные качественные дороги». Срок завершения работ – ноябрь этого года.