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В Крыпецком монастыре в Псковском районе освятили отреставрированные кресты Иоанно-Богословского собора

В Крыпецком монастыре освятили отреставрированные кресты Иоанно-Богословского собора сегодня, 28 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова (Псковской области)».

В Крыпецком монастыре в Псковском районе освятили отреставрированные кресты Иоанно-Богословского собора. Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова (Псковской области)»

Чин освящения провёл наместник обители иеромонах Всеволод.

Каменная соборная церковь была построена в 1557 году. Об этом свидетельствует упоминание в Псковской летописи: «В лето 7065 совершена бысть церковь в Крыпецком монастыри Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова каменная игуменом Феоктистом».

«Реставрационные работы в монастыре идут полным ходом. Проведена замена кровли и стропильной системы, реставрация глав и крестов собора. В планах – замена полов, штукатурные работы», – отметили специалисты.

Это одна из знаменитых древних обителей Псковской земли. Основана Саввой Крыпецким. С монастырем связаны имена Афанасия Ордин-Нащокина в XVII века и митрополита Евгения Болховитинова в XIX века, который оставил описание обители.

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