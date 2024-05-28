В Крыпецком монастыре в Псковском районе освятили отреставрированные кресты Иоанно-Богословского собора

19:19, 28 мая 2024, ПАИ

В Крыпецком монастыре освятили отреставрированные кресты Иоанно-Богословского собора сегодня, 28 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова (Псковской области)».

Чин освящения провёл наместник обители иеромонах Всеволод.

Каменная соборная церковь была построена в 1557 году. Об этом свидетельствует упоминание в Псковской летописи: «В лето 7065 совершена бысть церковь в Крыпецком монастыри Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова каменная игуменом Феоктистом».

«Реставрационные работы в монастыре идут полным ходом. Проведена замена кровли и стропильной системы, реставрация глав и крестов собора. В планах – замена полов, штукатурные работы», – отметили специалисты.

Это одна из знаменитых древних обителей Псковской земли. Основана Саввой Крыпецким. С монастырем связаны имена Афанасия Ордин-Нащокина в XVII века и митрополита Евгения Болховитинова в XIX века, который оставил описание обители.