Выпускник Бежаницкой средней школы в составе команды стал победителем олимпиады «Виртуоз педиатрии»
V Всероссийский педиатрический форум студентов и молодых учёных с международным участием «Виртуоз педиатрии» состоялся на базе Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова. Об этом пишет районная газета «Сельская новь».
По итогам олимпиады среди 5–6-х курсов был выявлен победитель – команда «Кадуцей» Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова. В составе команды – выпускник Бежаницкой средней школы Александр Захаров.
«Увидев вас и поняв, какими вы станете специалистами, мы уверены, что у нашей медицины прекрасное будущее! Не останавливайтесь на достигнутом и двигайтесь только вперёд!» – поздравили студентов организаторы конкурса.
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Выпускник Бежаницкой средней школы в составе команды стал победителем олимпиады «Виртуоз педиатрии»
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