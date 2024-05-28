Выпускник Бежаницкой средней школы в составе команды стал победителем олимпиады «Виртуоз педиатрии»

20:04, 28 мая 2024, ПАИ

V Всероссийский педиатрический форум студентов и молодых учёных с международным участием «Виртуоз педиатрии» состоялся на базе Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова. Об этом пишет районная газета «Сельская новь».

По итогам олимпиады среди 5–6-х курсов был выявлен победитель – команда «Кадуцей» Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова. В составе команды – выпускник Бежаницкой средней школы Александр Захаров.

«Увидев вас и поняв, какими вы станете специалистами, мы уверены, что у нашей медицины прекрасное будущее! Не останавливайтесь на достигнутом и двигайтесь только вперёд!» – поздравили студентов организаторы конкурса.