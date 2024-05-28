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Ежегодный областной фестиваль ГТО стартовал в Пушкинских Горах

Ежегодный Псковский областной фестиваль ГТО стартовал в Пушкинских Горах сегодня, 28 мая, на стадионе «Святогорец». Об этом пишет районная газета «Пушкинский край».

Ежегодный областной фестиваль ГТО стартовал в Пушкинских Горах. Фото здесь: газета «Пушкинский край»

На церемонии открытия присутствовала заместитель главы Пушкиногорского района Ирина Серова. Она поприветствовала всех гостей Пушкиногорья и пожелала участникам справиться со всеми нормативами, а также приятного времяпрепровождения среди своих друзей и соратников.

Со словами приветствия к участникам обратилась временно исполняющая обязанности председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова.

«Здравствуйте, уважаемые участники! Я рада приветствовать всех вас на открытии областного фестиваля «Готов к труду и обороне». Очень приятно, что такое количество участников собралось на этой площадке. Хочется пожелать, чтобы все и дальше сохраняли свою активную жизненную позицию, чтобы любовь к спорту только росла. Пусть в рамках этого фестиваля будут достигнуты все поставленные вами цели. И конечно, я желаю вам получить удовольствие и положительные эмоции от этого мероприятия», – сказала она.

После выступлений все участники парада взяли равнение на флаг Российской Федерации под звучание государственного гимна.

Сборный хореографический коллектив Пушкиногорского КДЦ под руководством Ксении Ивановой выступил перед командами спортсменов с танцевальным номером «Я, ты, он, она – вместе целая страна».

К участию в летнем фестивале было допущено около сотни юных спортсменов, каждый из которых обладает золотым знаком ГТО 4-й или 5-й ступени. Всего 18 команд – из города Пскова, города Великие Луки и 16 областных районов: Бежаницкого, Великолукского, Дедовичского, Куньинского, Локнянского, Невельского, Новоржевского, Новосокольнического, Опочецкого, Палкинского, Порховского, Псковского, Пустошкинского, Стругокрасненского, Пыталовского и Печорского.

Юным спортсменам предстояло сдать бег на дистанции 60, 1 500 и 2 000 метров, прыжки в длину с места, подтягивания на перекладине, отжимания, пресс и гибкость. Последнее испытание – плавание. Оно пройдёт позднее в городе Пскове, в нём примут участие лишь те, кто выйдет в финал по итогам сегодняшнего дня.

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