81-летний мужчина пропал в Пскове

22:17, 28 мая 2024, ПАИ

81-летний мужчина из Пскова ушёл из дома сегодня, 28 мая, и не вернулся. Об этом ПАИ сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Приметы мужчины: 170 сантиметров, нормальное телосложение, серые глаза, седые волосы, короткая стрижка. Возможна потеря памяти.

Пенсионер был одет в тёмно-синюю спортивную куртку в белую полоску, чёрные брюки, чёрные кроссовки и белую шапку.