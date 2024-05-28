81-летний мужчина пропал в Пскове
81-летний мужчина из Пскова ушёл из дома сегодня, 28 мая, и не вернулся. Об этом ПАИ сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
Приметы мужчины: 170 сантиметров, нормальное телосложение, серые глаза, седые волосы, короткая стрижка. Возможна потеря памяти.
Пенсионер был одет в тёмно-синюю спортивную куртку в белую полоску, чёрные брюки, чёрные кроссовки и белую шапку.
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