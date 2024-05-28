Команда Псковской области стала лучшей на мировом фестивале по брейкингу

22:23, 28 мая 2024, ПАИ

Команда Псковской области стала лучшей на мировом фестивале по брейкингу. Команда XO CREW везёт в Россию два золота и два серебра, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

23–26 мая в городе Л’Акуила (Италия) прошёл мировой хип-хоп-фестиваль Check the Style. Из 34 команд со всего мира наша команда стала лучшей, в финале одержав победу над сборной Испании.

Также в номинации B-girls наши спортсменки встретились в финале: Masha Uragan и Kristina.

Результаты в номинации 1 х 1 Pro: Deniz. География участников фестиваля: Швейцария, Венесуэла, Папуа – Новая Гвинея, Россия, Литва, Австралия, Германия, Италия, Нидерланды, Бельгия, Украина, Испания, Греция, Турция, Казахстан, Великобритания, США, Эстония, Колумбия, Румыния, Франция, Польша, Австрия, Албания, Чили, Алжир, Бразилия, Аргентина, Тайвань, Азербайджан…