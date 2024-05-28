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Общество

В Печорах прошло торжественное мероприятие в честь Дня пограничника

В Печорском районном центре культуры прошло торжественное мероприятие в честь Дня пограничника сегодня, 28 мая. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

В Печорах прошло торжественное мероприятие в честь Дня пограничника. Фото: Валерий Зайцев

«Для нашего приграничного муниципалитета сегодняшний праздник имеет особое значение. Печеряне испокон веков стояли на страже западных рубежей нашей Родины», – пишет газета.

Сотрудников и ветеранов службы с профессиональным праздником поздравил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев. Он поблагодарил пограничников и ветеранов погранвойск за службу и пожелал им, а также их семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Присутствующих поздравили начальник отдела в городе Печоры Пограничного управления ФСБ России по Псковской области подполковник Тельман Алиев и заместитель начальника отдела подполковник Антон Зайцев, а также председатель Печорского районного совета ветеранов Александр Демьяненко.

В честь праздника для наших пограничников и их близких состоялся концерт артистов районного центра культуры и воспитанников детской школы искусств города Печоры.

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