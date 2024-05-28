В Печорах прошло торжественное мероприятие в честь Дня пограничника

22:38, 28 мая 2024, ПАИ

В Печорском районном центре культуры прошло торжественное мероприятие в честь Дня пограничника сегодня, 28 мая. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

«Для нашего приграничного муниципалитета сегодняшний праздник имеет особое значение. Печеряне испокон веков стояли на страже западных рубежей нашей Родины», – пишет газета.

Сотрудников и ветеранов службы с профессиональным праздником поздравил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев. Он поблагодарил пограничников и ветеранов погранвойск за службу и пожелал им, а также их семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Присутствующих поздравили начальник отдела в городе Печоры Пограничного управления ФСБ России по Псковской области подполковник Тельман Алиев и заместитель начальника отдела подполковник Антон Зайцев, а также председатель Печорского районного совета ветеранов Александр Демьяненко.

В честь праздника для наших пограничников и их близких состоялся концерт артистов районного центра культуры и воспитанников детской школы искусств города Печоры.