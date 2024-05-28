Псковичей приглашают на лекцию «Николай Колиберский о Пушкине»

23:46, 28 мая 2024, ПАИ

Лекция псковского филолога Александра Егорова «Николай Колиберский о Пушкине» пройдёт на площадке Центральной городской библиотеки Пскова. Мероприятие приурочено к 225-летию Пушкина и к 200-летию со дня его приезда в псковскую ссылку. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В центре внимания пушкинские страницы монографии и статей Николая Колиберского (1897–1981), коренного псковича, педагога, заслуженного учителя школы РСФСР, литературоведа, литературного и театрального критика, мемуариста, краеведа, члена Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, первого заведующего кафедрой русского языка и литературы Псковского педагогического института.

Мероприятие пройдёт в библиотеке (ул. Конная, д. 6) 2 июня. Начало в 15:00.

«Среди жителей Пскова Колиберский снискал славу одного из лучших (если не лучшего) учителей русского языка и литературы. Чему же учил легендарный педагог? О каких пушкинских произведениях писал? Как их объяснял? С кем из писателей сравнивал автора «Евгения Онегина»? Что написал в пушкинской главе своей монографии 1955 года? Пушкинистика Колиберского ещё ни разу не становилась предметом специального разговора. Так каким же предстает величайший русский поэт в публикациях легендарного учителя, давно ставших библиографическими редкостями? Ответам на этот и другие вопросы будет посвящена лекция Александра Егорова, пушкиноведческие статьи которого опубликованы в России, Германии, Эстонии и Японии», – отметили в библиотеке.