Чем грозит пользователям утечка данных СДЭК, объяснил эксперт

07:36, 29 мая 2024, ПАИ

Чем грозит пользователям взлом сайта логистической компании СДЭК, рассказал агентству «Прайм» руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.

По его словам, могут участиться звонки мошенников и спам. При этом деньги с карт пользователей украсть не удастся, так как сейчас все банковские операции нужно подтверждать дополнительно – с помощью sms, кодов или звонка.

Ваге Закарян также подчеркнул, что более серьёзным моментом является само нарушение доставки, так как многие люди могли заказывать через СДЭК товары первой необходимости – например, лекарства.

Ранее сообщалось, что СДЭК временно приостановила обработку посылок.