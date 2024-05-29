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Общество

Чем грозит пользователям утечка данных СДЭК, объяснил эксперт

Чем грозит пользователям взлом сайта логистической компании СДЭК, рассказал агентству «Прайм» руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.

По его словам, могут участиться звонки мошенников и спам. При этом деньги с карт пользователей украсть не удастся, так как сейчас все банковские операции нужно подтверждать дополнительно – с помощью sms, кодов или звонка.

Ваге Закарян также подчеркнул, что более серьёзным моментом является само нарушение доставки, так как многие люди могли заказывать через СДЭК товары первой необходимости – например, лекарства.

Ранее сообщалось, что СДЭК временно приостановила обработку посылок.

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