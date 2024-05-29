Экипаж новейшей подлодки «Великие Луки» отрабатывает задачи в Балтийском море

08:58, 29 мая 2024, ПАИ

Экипаж новейшей подводной лодки «Великие Луки» отрабатывает задачи на морских полигонах Балтийского флота. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Задачи являются частью программы по подготовке подводной лоди к выполнению боевых заданий. Экипаж отработал боевые упражнения на различных глубинах.

Кроме того, подводники проверили работу всех систем и механизмов, отработали алгоритм действий при управлении на больших глубинах и при различных способах всплытия на поверхность.