Фестиваль робототехники пройдёт в Пскове

09:43, 29 мая 2024, ПАИ

Региональный этап Международного фестиваля робототехники «РобоФинист» пройдёт на площадке Передовой инновационной школы ПсковГУ 1 июня, сообщили ПАИ организаторы фестиваля.

«Ребята получают уникальную возможность оценить и повысить свой профессиональный уровень, принять участие в обучающих мастер-классах, пообщаться со сверстниками из разных стран и завоевать международное звание чемпионов!» – говорится на сайте фестиваля.

Победители отборочных этапов на фестивале в Пскове представят регион на финальном фестивале «РобоФинист» в Санкт-Петербурге.

В этом году в стенах ПсковГУ организаторы ожидают около 200 участников по 20 категориям из шести районов Псковской области, Пскова, а также гостей из Белоруссии.