68-летний житель Куньинского района сгорел в собственном доме

09:45, 29 мая 2024, ПАИ

28 мая в 5:16 в деревне Лукино Куньинского района сгорел жилой дом. На пепелище мёртвым обнаружен 68-летний хозяин жилья, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В тот же день в себежской деревне Жарково сгорели нежилой дом и две хозяйственные постройки. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки внутри дома.

В 15:43 в Стругокрасненском районе в деревне Пятчино на улице Ислентьева сгорели бесхозные постройки и мусор. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.

29 мая в 1:19 в Дно на улице 1 Мая сгорел автомобиль. Предварительная причина возгорания – поджог. Пожарным удалось спасти соседний автомобиль и жилой дом неподалёку.