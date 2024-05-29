Форум территориальных избирательных комиссий начнёт работу в Пскове

10:10, 29 мая 2024, ПАИ

Второй форум территориальных избирательных комиссий начнёт работу в Пскове в четверг, 30 мая.

Участие в форуме примут представители избирательных комиссий из почти двух десятков регионов России, включая Херсонскую и Запорожскую области, а также из Республики Беларусь. Форум проводится по инициативе избирательной комиссии Псковской области.

Планируется, что в работе форума примут участие председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов.

В повестке дня форума – обсуждение итогов, вызовов и перспектив электорального сезона – 2024, работа над кейсами судебной практики по вопросам избирательного законодательства, обсуждение негативных ситуаций, возникающих в период выборов и в работе с недостоверной информацией в СМИ. Кроме того, председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов представит опыт организации голосования вблизи погранпереходов на президентских выборах в марте 2024 года. Также в центре внимания форума будет работа по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей.