Автомобиль вылетел в кювет на петляющей дороге из Дно в Псков
На петляющей дороге из Дно в Псков 66-летняя водитель Renault Sandero не справилась с управлением, и автомобиль вылетел в кювет. Женщину госпитализировали, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
Прибывшие пожарные деблокировали женщину с помощью гидравлического инструмента и передали медикам.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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