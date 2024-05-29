Автомобиль вылетел в кювет на петляющей дороге из Дно в Псков

10:29, 29 мая 2024, ПАИ

На петляющей дороге из Дно в Псков 66-летняя водитель Renault Sandero не справилась с управлением, и автомобиль вылетел в кювет. Женщину госпитализировали, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшие пожарные деблокировали женщину с помощью гидравлического инструмента и передали медикам.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.