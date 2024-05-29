Пять жителей Псковской области сдали мошенникам пароли от кабинетов на «Госуслугах»

10:35, 29 мая 2024, ПАИ

Злоумышленники обманным путем получили доступ к личным кабинетам пяти пользователей сайта «Госуслуги» из Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пяти пользователям сайта «Госуслуги» из Пскова и Великих Лук звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками сотовых компаний, Пенсионного фонда и других организаций. Под предлогами продления договоров на обслуживание сим-карт и перерасчета пенсии они осуществили неправомерный доступ к личным кабинетам псковичей и заблокировали их учетные записи. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела.