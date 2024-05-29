Учёные назвали продукты, помогающие наладить режим сна

10:59, 29 мая 2024, ПАИ

Учёные из Хельсинкского университета в Финляндии выяснили, что большая доля фруктов и овощей в рационе коррелирует с нормальной (от семи до девяти часов) продолжительностью ночного сна, пишут Frontiers in Nutrition.

Участники эксперимента в возрасте от 18 лет заполнили опросники, в которых рассказали о своём рационе питания, качестве и продолжительности сна.

61,7 % опрошенных отнесли себя к промежуточному хронотипу, 22,4 % – к утреннему, 15,9 % – к вечернему. Кроме того, людей разделили на три группы в зависимости от продолжительности сна: короткий сон (менее семи часов в день), нормальный (от семи до девяти), длительный (более девяти).

Анализ рациона показал, что люди, которые съедали за сутки более 400 граммов фруктов и овощей, в день спали семь – девять часов. А те, кто ели недостаточно огурцов, помидоров, корнеплодов и листовых овощей, спали менее семи часов в день. Испытуемые с нормальной продолжительностью сна ели много яблок. В то время как количество потребляемых грибов, лука, фасоли, гороха и капусты никак не сказывалось на продолжительности сна.

Ранее японские учёные озвучили необходимое количество свежих фруктов и овощей в питании для продления жизни.