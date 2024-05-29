Псковичей приглашают на археологические выходные в Выбуты

10:48, 29 мая 2024, ПАИ

1-2 июня желающие смогут принять участие в «Археологии выходного дня» в Выбутах. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская археология».

«Это шанс прикоснуться к реальной истории, познакомиться с работой археологов и провести время в интересной компании. Отдельное приглашение тем, кто когда-то работал на раскопках в Выбутах, будучи школьником и студентом, давайте снова соберёмся, 25 лет спустя», – приглашают археологи.

Всех желающих будут ждать в субботу и воскресенье в 9:00 на раскопе рядом с парковкой у Ильинского храма. С собой рекомендуется взять головные уборы, солнцезащитный крем, средства от комаров и клещей, перчатки и удобную обувь, а также миску, кружку, ложку. Палатку и спальник можно взять при желании остаться с ночевкой.