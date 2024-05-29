Великолукская студентка стала победителем Кубка России по велоспорту

10:55, 29 мая 2024, ПАИ

Студентка Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Дарья Бунеева стала победителем Кубка России по велосипедному спорту, который проходит в Майкопе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ВЛГАФК со ссылкой на Федерацию велосипедного спорта России.

Дарье Бунеевой удалось стать первой в индивидуальной гонке на дистанции 25 километров. Она показала результат 34 минуты и 26 секунд.

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