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Спорт

Великолукская студентка стала победителем Кубка России по велоспорту

Студентка Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Дарья Бунеева стала победителем Кубка России по велосипедному спорту, который проходит в Майкопе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ВЛГАФК со ссылкой на Федерацию велосипедного спорта России.

Великолукская студентка стала победителем Кубка России по велоспорту. Фото: Федерация велосипедного спорта России

Дарье Бунеевой удалось стать первой в индивидуальной гонке на дистанции 25 километров. Она показала результат 34 минуты и 26 секунд.

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