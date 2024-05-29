Более 1,5 млрд рублей направили в Пскове на ремонт дорог

13:03, 29 мая 2024, ПАИ

Об итогах работ в дорожной сфере за 2023 год рассказал глава города Борис Елкин в ходе отчёта на 22-й сессии Псковской городской Думы в среду, 29 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Благодаря президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Пскове привели в порядок участки основных городских магистралей: улицы Труда, Коммунальную, Юбилейную и Октябрьский проспект, отметил глава города. Кроме того, стартовал ремонт Крестовского шоссе и улицы Николая Васильева.

Помимо этого, за счёт дорожного фонда удалось комплексно отремонтировать дороги на Лепешах, в Крестах, Любятово и построить подъезд к учебно-лабораторному корпусу ПсковГУ, рассказал Борис Елкин.

Также в городе завершили масштабную реконструкцию Троицкого моста и восстановили покрытие Ольгинского моста.

«Кроме того, отдельное внимание мы продолжаем уделять обустройству пешеходных зон и освещению автомобильных дорог. В 2023 году новый тротуар появился вдоль Рижского проспекта, началось строительство пешеходной дороги вдоль улицы Ижорского Батальона и улицы Шоссейной, построены новые сети дорожного освещения протяжённостью около восьми километров», – обратил внимание глава Пскова.

Как отмечается в отчёте Бориса Елкина, на ремонт и строительство дорог в Пскове в 2023 году направили свыше 1,5 млрд рублей. В частности, более 800 млн рублей было направлено на содержание автомобильных дорог. Кроме того, более 200 млн рублей в городе было потрачено на строительство и капитальный ремонт дорог. Ещё более 20 млн рублей направили на ремонт дворовых территорий и подъездов к домам.